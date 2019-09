Berlin

Youtube-Szene feiert in Berlin mit Frank Elstner

26.09.2019, 20:29 Uhr | dpa

Von Fernsehgrößen wie Frank Elstner und Kai Pflaume über Die Fantastischen Vier bis zu Internetgrößen wie Ischtar Isik: In Berlin wurde am Donnerstagabend der Youtube Goldene Kamera Digital Award verliehen. Bei dem Internet-Preis gibt es acht Kategorien. Die erste Trophäe ging an Joseph DeChangeman in der Sparte Comedy & Entertainment.

Die Show im Kraftwerk wurde von Linda Zervakis ("Tagesschau") und dem Comedian Daniele Rizzo moderiert. Zwei von Internet-Nutzern gekürte Preisträger standen schon fest: Wincent Weiss ("Best Music Act") und Nintendo-Fachmann Domtendo ("Let's Play & Gaming"). Andere Gewinner wurden von einer Jury gekürt.

Mit dem Digital Award würdigen die Funke Mediengruppe und Youtube die "originellsten und bewegendsten Internetproduktionen". Frank Elstner war mit seinem Youtube-Kanal ("Wetten, das war's..?") in einer für ihn ungewöhnlichen Kategorie nominiert - als Newcomer.