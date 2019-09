Berlin

Mutter mit Kleinkind beleidigt und mit Alkohol übergossen

27.09.2019, 20:42 Uhr | dpa

Ein Betrunkener soll einer muslimischen Frau mit einem Kleinkind auf dem Arm am U-Bahnhof Hellersdorf Alkohol über den Kopf gegossen haben. Zuvor soll der 35-Jährige die Mutter, die am Mittwochabend mit ihren beiden Kindern unterwegs war, rassistisch beleidigt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach erstatte die 29 Jahre alte kopftuchtragende Frau am Freitagmittag Anzeige. Der Staatsschutz ermittelt.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Verdächtige an sie herangetreten und habe sie beleidigt, als sie mit ihren Kindern in die U-Bahn einsteigen wollte. Anschließend soll er eine Flasche Alkohol über ihrem Kopf entleert haben. Sicherheitsleute der BVG schritten ein und hielten den Mann fest.