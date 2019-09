Berlin

Bahnmitarbeiter beleidigt und geschlagen

30.09.2019, 19:05 Uhr | dpa

Drei polizeibekannte Männer haben zwei Sicherheitsmänner der Deutschen Bahn angegriffen und mit Flaschen beworfen. Ein 24-Jähriger schlug einem der Bahnmitarbeiter ins Gesicht, nachdem er die Männer wegen Beleidigungen aus dem Bahnhof Warschauer Straße verwiesen hatte, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Die Bahnmitarbeiter brachten den Angreifer zu Boden, seine Begleiter (21 und 16) bewarfen sie daraufhin mit Flaschen. Einer der Bahnmitarbeiter schlug das Trio am frühen Samstagmorgen mit Pfefferspray in die Flucht.

Die Polizei stoppte die Flüchtenden im Bereich des U-Bahnhofs in Friedrichshain. Die Männer warfen auch Flaschen auf die Polizisten. Es wird nun wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 16-Jährige wurde an den Jugendnotdienst übergeben.