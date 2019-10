Berlin

Covic und Preetz würdigen Funkel: "Kann nur den Hut ziehen"

02.10.2019, 13:33 Uhr | dpa

Die Verantwortlichen von Fußball-Bundesligist Hertha BSC haben die Karriere von Trainer Friedhelm Funkel von Fortuna Düsseldorf vor dessen 500. Spiel als Coach in der höchsten deutschen Liga gewürdigt. "Als Trainerkollege habe ich höchsten Respekt davor, was er geleistet hat", sagte Trainer Ante Covic vor dem Duell beider Mannschaften am Freitag (20.30 Uhr/DAZN): "Er hat aus Düsseldorf wieder einen Bundesligisten gemacht. Man kann nur den Hut ziehen vor so einer Karriere des Trainerkollegen."

Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz nannte Funkel "einen feinen Kerl", der seit Jahrzehnten ohne Unterbrechung im Fußballgeschäft arbeitet. "Das ist eine Wahnsinnsmarke", ergänzte Preetz: "Er ist ein wahnsinnig erfahrener Trainer. Er hat im letzten Jahr aus einem Aufsteiger eine so verschworene Einheit gemacht." Auch in diesem Jahr hätten die Düsseldorfer "alle Möglichkeiten, ihre Ziele zu schaffen".

Funkel war vom späten Herbst 2009 bis 2010 auch kurz Hertha-Trainer. Den Sieg werden die Berliner Funkel aber nicht schenken und peilen stattdessen den dritten Erfolg nacheinander an. "Es geht gegen eine unangenehme Mannschaft", sagte der Deutsch-Kroate Covic: "Wir müssen das Selbstbewusstsein mitnehmen, vor heimischen Kulisse dominant auftreten und uns viele Möglichkeiten erspielen." Fraglich sei einzig noch der Einsatz von Abwehrspieler Marvin Plattenhardt.

Zuletzt gewannen die Berliner gegen Paderborn (2:1) und Köln (4:0), stehen in der Tabelle auf Rang 10. Düsseldorf als 14. wartet seit dem ersten Spieltag auf einen Erfolg. "Wir werden eine wirklich gute Leistung für den dritten sieg in Folge brauchen", sagte Preetz.