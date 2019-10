Berlin

"Friedrich, the Flâneur": Friedrichstraße ohne Autos

05.10.2019, 03:22 Uhr | dpa

Auf einem zentralen Abschnitt der Berliner Friedrichstraße dürfen an diesem Wochenende keine Autos fahren. Vielmehr sollen Fußgänger zwischen Französischer Straße und Mohrenstraße Platz zum Flanieren bekommen - das Motto lautet "Friedrich, the Flâneur". Angekündigt sind unter anderem Modeschauen, Foodtrucks und Musik - und auch am Sonntag geöffnete Geschäfte (13.00 bis 20.00 Uhr). Das Experiment könnte Ausgangspunkt sein für weitergehende Lösungen und ein Schritt in Richtung autofreie Stadt und sauberere Luft. Außerdem gibt es die Hoffnung, den Handel in der zuletzt kriselnden Einkaufsmeile anzukurbeln.

Bereits ab heute Nachmittag (16.00 Uhr) sollte die Sperrung laut Verkehrsinformationszentrale eingerichtet werden, aufgehoben wird sie demnach in der Nacht zum Sonntag.