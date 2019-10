Berlin

Autofahrer kracht mit Kleinbus zusammen

05.10.2019, 12:01 Uhr | dpa

Ein 47-jähriger Autofahrer ist in Berlin-Mitte bei einem Zusammenprall mit einem Kleinbus leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 56-jährige Fahrer des Vans am frühen Samstagmorgen auf der Holzmarktstraße in Richtung Stralauer Straße unterwegs, als er links in die Alexanderstraße abbiegen wollte.

Ersten Erkenntnissen nach kam auf der Kreuzung zum Stehen und fuhr erst los, als der Pfeil zum Abbiegen grün leuchtete. Dabei stieß er jedoch mit dem Auto des 56-Jährigen zusammen, der die Kreuzung in Richtung Holzmarktstraße überqueren wollte. Dieser soll ebenfalls bei grüner Ampel gefahren sein, weshalb die Ermittlungen zur Unfallursache weiter laufen. Der Autofahrer kam mit leichten Armverletzungen ins Krankenhaus.