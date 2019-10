Berlin

Eisern Union will in Wolfsburg Niederlagen-Serie stoppen

06.10.2019, 01:37 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Wieder geht es für den 1. FC Union gegen einen Europacup-Vertreter. Der Berliner Bundesliga-Aufsteiger will heute beim Europa-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg die Niederlagen-Serie unbedingt durchbrechen. Die jüngsten drei Spiele im Fußball-Oberhaus gingen verloren. Gegen die in der aktuellen Spielzeit weder international noch national bezwungenen Wolfsburger sind die Eisernen allerdings klarer Außenseiter. Vielleicht ein gutes Omen: In der Saison-Vorbereitung trafen beide Teams schon einmal aufeinander - Union schaffte ein 1:1.