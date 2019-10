Berlin

Autos brennen in Kreuzberg aus

07.10.2019, 05:22 Uhr | dpa

Drei geparkte Autos sind am Kreuzberger Paul-Lincke-Ufer am späten Sonntagabend komplett ausgebrannt. Der Schaden sowie die Brandursache waren zunächst unklar, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. In Berlin werden immer wieder Autos angezündet. Zuletzt hatte es etwa mehrere Brandanschläge auf Autos von Wohnungsunternehmen gegeben. Bei einem kleineren Teil der Fälle geht die Polizei von Linksextremen als Tätern mit politischen Motiven aus. Oft sind den Erkenntnissen zufolge auch Pyromanen am Werk.