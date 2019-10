Berlin

"Bar des Jahres 2020" ist in Frankfurt

07.10.2019, 05:35 Uhr | dpa

Joshua Besemer (l.), Barkeeper, und Michele Heinrich, Bar-Manager der "Kinly Bar" in Frankfurt am Main. Foto: Andreas Arnold/dpa (Quelle: dpa)

Bei den Mixology Bar Awards in Berlin ist ein Frankfurter Kellerlokal zur "Bar des Jahres 2020" gekürt worden. "The Kinly Bar" befindet sich hinter einer unscheinbaren Tür, an der man klingeln muss. Sie liegt im Bahnhofsviertel, das als Rotlicht- und Drogen-Kiez bekannt ist, aber auch als aufstrebende Szene-Gegend gilt. Die kleine Kinly-Bar gibt es seit etwa vier Jahren. Sie bietet Underground-Flair, experimentelle Drinks und nur etwas mehr als zwei Dutzend Plätze. Gäste können nicht reservieren und nur bar bezahlen. Der Barchef heißt Michele Heinrich. Vergangenes Jahr kürte eine Jury das "Velvet" in Berlin zur "Bar des Jahres 2019". Das Fachmedium "Mixology - Magazin für Barkultur" verlieh den Preis zum 13. Mal.