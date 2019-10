Berlin

Türkische Gemeinde verurteilt Zerstörung von Gedenkbaum

08.10.2019, 11:04 Uhr | dpa

An der Stelle eines von Unbekannten abgesägten Gedenkbaums für die NSU-Opfer, ist ein Schild mit der Aufschrift "Jetzt hackt's wohl? Was hat euch der Baum getan?" zu lesen. Foto: Claudia Drescher/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Die Türkische Gemeinde in Deutschland hat die Zerstörung des Gedenkbaums zur Erinnerung an das erste NSU-Opfer Enver Simsek in Zwickau scharf verurteilt. "Dieser Angriff auf das Gedenken zeigt, dass die rechtsextreme Szene in Zwickau aktiv ist. Der NSU-Komplex und sein Gedankengut leben da draußen weiter", teilte der Vorsitzende der Gemeinde, Atila Karabörklü, am Dienstag in Berlin mit. Er forderte, die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Rassismus stärker auf die öffentliche und politische Agenda zu rücken.

Der Gedenkbaum war Anfang September gepflanzt und am Wochenende abgesägt worden. Die gekappte Eiche und eine kurz darauf zerstörte Holzbank, die ebenfalls an den 38-jährigen türkischen Blumenhändler erinnerte, hatten deutschlandweit Empörung hervorgerufen.

Die Stadt Zwickau hatte am Montag angekündigt, den Gedenkbaum zu ersetzen. Wie geplant, sollen auch Gedenkbäume für die neun weiteren Opfer der rechtsextremen Terrorzelle NSU gepflanzt werden. Der genaue Termin soll noch bekannt gegeben werden. Die Stadt richte ein Spendenkonto für die Bäume ein.

Der NSU hatte jahrelang unerkannt in Zwickau im Untergrund gelebt. Die Terrorzelle, zu der außer Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt noch Beate Zschäpe gehörte, wird für neun Morde an Ausländern, für die Tötung einer deutschen Polizistin sowie für zwei Sprengstoffanschläge und diverse Raubüberfälle verantwortlich gemacht.