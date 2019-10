Hannover

Viel Nachwuchs bei den Schleiereulen

09.10.2019, 05:41 Uhr | dpa

Für die Schleiereulen in Niedersachsen hat es in diesem Sommer deutlich besser ausgesehen als in den Jahren zuvor. "Es ist ein gutes Schleiereulenjahr gewesen, weil es viele Mäuse gab", sagte Ludwig Uphues, Eulenexperte beim Nabu-Bundesfachausschuss Ornithologie in der Bundesarbeitsgemeinschaft Eulenschutz. Die Vögel ernährten sich fast ausschließlich von Feldmäusen und benötigten diese auch für die Aufzucht der Jungen, erklärte er: "Oft gab es deshalb zwei Bruten, aus dem Landkreis Uelzen wurden in einem Fall sogar drei Bruten gemeldet." Nach wie vor schreite aber der Verlust an geeigneten Lebensräumen voran, warnte er.