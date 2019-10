Berlin

Mit Spraydose und Feuerzeug: Mann will Frau anzuzünden

09.10.2019, 11:19 Uhr | dpa

Ein 39 Jahre alter Mann hat in Berlin-Charlottenburg versucht, die Haare einer Frau in einem Bus anzuzünden. Wie die Polizei mitteilte, soll er am Dienstagmittag eine Haarspraydose genommen und damit in Richtung des Hinterkopfs der Frau gesprüht haben. Dann habe er das Spray mit einem Feuerzeug angezündet. Die 58-Jährige wurde durch die Stichflamme zwar nicht verletzt, ihre Haare sollen aber bereits gequalmt haben.

Der Mann sei zuvor wegen seiner verbal aggressiven Verhaltensweise aufgefallen. Alarmierte Polizeibeamte konnten ihn in Höhe der Kaiser-Friedrich-Straße/Kantstraße vorläufig festnehmen, ließen ihn kurze Zeit später aber wieder auf freien Fuß.