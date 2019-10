Berlin

Vergoldete Fabelwesen von Schloss Glienicke restauriert

09.10.2019, 15:59 Uhr | dpa

Vor zwei Jahren hatte Sturm "Xavier" die Figuren beschädigt - nun sind zwei vergoldete Greife zurück am Schloss Glienicke. Die beiden Figuren wurden am Mittwoch am Eingangstor aufgestellt, wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten mitteilte. Die Reparaturen kosteten rund 40 000 Euro.

Die Figuren wurden von August Kiss (1802-1865) entworfen, bestehen aus Zinkgussteilen und sind vergoldet. An den Figuren sei bereits seit Längerem die Farbe abgeblättert, während des Sturms 2017 sei dann unter anderem auch der Kopf einer Figur abgebrochen.

Greife sind Mischwesen mit Löwenkörper, Vogelschnabel und Flügeln. Sie kommen in der griechischen Mythologie vor und symbolisierten unter anderem "Stärke und Wachsamkeit", erklärte die Stiftung. Sie verwaltet in Berlin und Brandenburg unter anderem das Schloss Sanssouci, das Schloss Charlottenburg und die Pfaueninsel.