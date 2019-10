Berlin

Gäste von zwei Hochzeitsfeiern greifen sich mit Messern an

09.10.2019, 18:59 Uhr | dpa

In einem Event-Center in Berlin-Tempelhof sind die Gäste von zwei Hochzeitsfeiern mit Messern und Holzlatten aufeinander losgegangen. 15 Feiernde wurden bei der Auseinandersetzung am späten Dienstagabend in der Colditzstraße verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die genaue Anzahl der Beteiligten war zunächst unklar. Die Polizei sprach von einer "unüberschaubaren Anzahl". Von 59 Anwesenden wurden die Personalien aufgenommen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus: 27 Funkwagen, drei Zivilstreifen, eine Streife der Kriminalpolizei und Kräfte einer Einsatzhundertschaft waren vor Ort im Einsatz.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Gäste gegen 22.50 Uhr in Streit geraten sein. Die Beteiligten schlugen sich, auch Messer und andere gefährliche Gegenstände, etwa Holzlatten, wurden laut Polizei benutzt. Erst nach Eintreffen der Polizei beruhigte sich die Lage. 14 Verletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein 23-Jähriger und ein 40-Jähriger wurden stationär behandelt. Nähere Angaben zu den Feiern machte die Polizei nicht. Auch war unklar, ob sich die Gäste kannten.