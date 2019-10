Berlin

Künftiger Bundesratspräsident will für Ost-Interessen werben

10.10.2019, 05:22 Uhr | dpa

Berlin/Potsdam (dpa) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will sich als Präsident des Bundesrats für die Ost-Länder einsetzen. Ihren Interessen wolle er "stärker Gehör geben", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur. Er hat aber nicht nur die ostdeutschen Bundesländer im Blick: "Insgesamt geht es mir um ein gutes Miteinander und mehr Zusammenhalt in unserem Land - egal ob Nord, West, Süd oder Ost" sagte Woidke. An diesem Freitag soll er zum Bundesratspräsidenten gewählt werden als Nachfolger von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Der Brandenburger Regierungschef sagte dem Bund eine konstruktive Zusammenarbeit der Länder zu.