Berlin

Staus auf Berliner Ring: Flughafentunnel Tegel gesperrt

11.10.2019, 09:12 Uhr | dpa

Auf der Berliner Stadtautobahn müssen sich Autofahrer am Freitagmorgen teilweise auf längere Staus einstellen. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, ist die A100 in Richtung Neukölln zwischen Spandauer Damm und Kaiserdamm nach zwei Unfällen gesperrt. Ab Beusselstraße gebe es mehr als 80 Minuten Stau, auch vor dem Flughafentunnel in Tegel (A111) müssten Autofahrer mit mehr als 40 Minuten Wartezeit rechnen.

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens wird der Flughafentunnel in Tegel immer wieder zeitweise gesperrt. In Charlottenburg-Nord und Siemensstadt kann es den Angaben zufolge länger Stau geben. Die Verkehrsinformationszentrale empfiehlt, den Bereich weiträumig zum umfahren.