Berlin

6:2 gegen Krefeld: Eisbären feiern dritten Sieg in Serie

11.10.2019, 22:00 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben ihren Aufschwung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Am Freitagabend gewannen die Hauptstädter gegen die Krefeld Pinguine mit 6:2 (3:0, 1:2, 2:0) und feierten damit ihren dritten Sieg in Serie. André Rankel, Austin Ortega, Fabian Dietz, Lukas Reichel, Marcel Noebels und Mark Olver sorgten mit ihren Toren für den insgesamt souveränen Erfolg.

Vor 11 928 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof dominierten die Gastgeber von Anfang an. Kapitän Rankel gelang der erste Treffer, Ortega und Dietz bauten den Vorsprung mit zwei Toren innerhalb von 34 Sekunden aus. Weil die Berliner danach eine vierminütige Unterzahlsituation schadlos überstanden, nahmen sie die klare Führung mit in die erste Pause.

Kurz nach dem Beginn des zweiten Drittels erzielte Reichel im Powerplay sogar das vierte Tor der Eisbären. Erst jetzt erhöhten die zuvor weitgehend harmlosen Gäste den Druck und konnten ihren Rückstand durch Treffer von William Besse und Phillip Bruggisser verkürzen. Im Schlussabschnitt sorgte Noebels mit seinem Tor dafür, dass der Sieg der Hausherren nicht mehr in Gefahr geriet, Olver traf kurz vor Schluss zum Endstand. So gewannen die Berliner auch ihr viertes Heimspiel in der laufenden Saison.