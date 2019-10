Berlin

Mann schlägt mit Flasche auf anderen ein: Verletzungen

14.10.2019, 10:15 Uhr | dpa

Schwere Verletzungen im Gesicht hat ein betrunkener Mann einem anderen in Berlin-Schöneberg zugefügt. Der 33-Jährige soll den 48-Jährigen zunächst ins Gesicht geschlagen haben, bis er zu Boden ging, dann soll er weiter mit einer Flasche auf den Mann eingedroschen haben, teilte die Polizei am Montag mit. Für die Tat am Sonntagnachmittag habe es sieben Zeugen gegeben, hieß es weiter. Der Angreifer sei festgenommen worden.