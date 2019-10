Berlin

Alba Berlin feiert souveränen Heimsieg gegen Frankfurt

15.10.2019, 21:03 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga ungeschlagen. Am Dienstagabend gewannen die Berliner vor 7884 Zuschauern in eigener Halle gegen die Fraport Skyliners Frankfurt mit 87:53 (40:28). Nach dem dritten Sieg im dritten Ligaspiel kletterte Alba auf Platz zwei. Beste Berliner Werfer waren Tim Schneider und Luke Sika mit je 15 Punkten.

Trainer Aito Garcia Reneses musste auf den verletzten Marcus Eriksson verzichten, dafür konnte der zuletzt angeschlagene Isländer Martin Hermannsson wieder mitspielen. Nach dem kräftezehrenden Spiel am Freitag in der Euroleague in Istanbul taten sich die Berliner zunächst schwer, ihren Rhythmus zu finden. Sie lagen Mitte des ersten Viertels erst einmal 10:15 hinten.

Gegen Ende des ersten Abschnitts kamen die Berliner besser in die Partie. Mit einem viertelübergreifenden 9:0-Lauf holte sich Alba die Führung zurück. Vor allem dank einer starken Defensive kamen die Gastgeber immer häufiger zu Ballgewinnen. Auch wenn sie sich immer noch leichte Ballverluste leistete, konnte sie sich sukzessive absetzen. Gut eine Minute vor der Pause wurde die Alba-Führung beim 37:26 erstmalig zweistellig.

Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber nach. Mit einem 15:0-Lauf sorgten sie nun für klare Verhältnisse. Bis auf 27 Punkte zog Alba davon (57:30). Das war die Vorentscheidung. Danach nahmen die Berliner einige Gänge raus und wechselten mehr durch.