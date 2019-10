Berlin

Polizei: Wachsende Gefahr durch stille Radikalisierung

17.10.2019, 05:15 Uhr | dpa

Im rechten Spektrum wächst aus Sicht von Berlins Polizeipräsidentin die Gefahr einer Radikalisierung im Verborgenen, etwa über das Internet. "Wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, dass wir auch potenzielle Täter haben können, die nicht auf dem Radar der Sicherheitsbehörden sind [...]", sagte Barbara Slowik der Deutschen Presse-Agentur. "Ich meine, dass auch gerade im Bereich Rechts die Gefahr der Radikalisierung im Stillen wächst."

Ihre Einschätzung sei unabhängig vom Täter in Halle, bei dem noch unklar ist, ob er nicht möglicherweise Verbindungen zu Netzwerken unterhielt, so Slowik. Sie plädiert für die Einrichtung eines Beratungstelefons für den rechtsextremistischen Bereich. Dorthin sollen sich Angehörige, Freunde, Bekannte oder Lehrer wenden können, wenn sich in ihrem Umfeld jemand womöglich radikalisiert. Anrufer sollen Fragen stellen und Ansprechpersonen finden können - gleichzeitig könne die Polizei gegebenenfalls Erkenntnisse erlangen.

Ein schwer bewaffneter Mann hatte vergangene Woche versucht, in die Synagoge von Halle einzudringen. Als das misslang, erschoss er eine Passantin sowie einen Mann in einem Dönerladen. Ein 27-jähriger Deutscher hat die Tat gestanden und sitzt in Untersuchungshaft. Er gab antisemitische und rechtsextreme Motive an. Zuvor war er nicht mit anderen kriminellen Handlungen aufgefallen.