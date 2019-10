Berlin

Rekik: Besuch der Mauer-Gedenkstätte "sehr bewegend"

18.10.2019, 10:03 Uhr | dpa

Den niederländischen Fußball-Profi Karim Rekik hat ein Besuch der Gedenkstätte Berliner Mauer mit der Mannschaft von Hertha BSC jüngst beeindruckt. "Es war sehr bewegend", sagte er in einem Interview der "Berliner Morgenpost" (Freitag). Rekik war zum Zeitpunkt des Mauerfalls in Deutschland vor 30 Jahren noch nicht geboren, der Abwehrspieler ist 24 Jahre alt.

"Wenn du in Holland in der Schule etwas darüber lernst, ist das emotional viel weiter weg, als wenn du mit Menschen sprichst, die das alles durchgemacht haben und davon erzählen", sagte Rekik. "Das öffnet die Augen. Wir machen uns ja heute eher keine Gedanken darüber, was es heißt, frei zu leben. Wir können uns ja frei bewegen und tun, was wir wollen", betonte er.