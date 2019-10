Berlin

Bremer Neuntklässler schneiden schlecht in Mathe ab

18.10.2019, 10:14 Uhr | dpa

Tische und Stühle stehen in einem Klassenraum an einer Realschule. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Quelle: dpa)

Neuntklässler aus Bremen haben in einem Ländervergleich im vergangenen Jahr besonders schlecht in Mathematik abgeschnitten. Das geht aus einer Studie des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen hervor, die am Freitag der Kultusministerkonferenz (KMK) vorgestellt wurde. Schon bei der Vorgängerstudie von 2012 waren Bremen, Nordrhein-Westfalen und Hamburg die Schlusslichter. Untersucht wurde auch das Abschneiden der Schülerinnen und Schüler in den Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik.

In Bayern und Sachsen gelingt es der Studie zufolge besonders gut, die von der KMK aufgestellten Standards zu erreichen. Niedersachsens Neuntklässler befanden sich 2018 im Ländervergleich im Mittelfeld und ungefähr auf dem Niveau von 2012.