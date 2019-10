Berlin

Bildungsstudie: Bayerische Neuntklässler besonders gut

18.10.2019, 10:23 Uhr | dpa

In mehreren Bundesländern sind Neuntklässler in den vergangenen Jahren in Mathematik, Biologie, Chemie und Physik zurückgefallen - aber "in Bayern und Sachsen gelingt es durchgängig besonders gut, die Regel- und Mindeststandards zu sichern." Das ist das Ergebnis einer großangelegten Studie im Auftrag der Kultusministerkonferenz, die am Freitag in Berlin vorgestellt wurde.

In Mathe schafften bundesweit nur drei Viertel der Schülerinnen und Schüler in Klasse neun den Mindeststandard für die Mittlere Reife. In Biologie, Chemie und Physik erreichten aber 83 bis 95 Prozent den Mindeststandard. Im Vergleich zur letzten Studie aus dem Jahr 2012 blieb das Niveau insgesamt weitgehend stabil. Ein positiver Trend zeigt sich in Bayern im Fach Physik.