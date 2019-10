Berlin

Halle nutzt Recyclingpapier, Magdeburg mit Nachholbedarf

22.10.2019, 17:32 Uhr | dpa

Die Kommunen aus Sachsen-Anhalt haben beim Städte- und Landkreiswettbewerb "Papieratlas Deutschland" vordere Plätze verpasst. Am besten schnitt Halle ab, wo in der Verwaltung im vergangenen Jahr 99,98 Prozent Recyclingpapier mit dem Blauen Engel eingesetzt wurden, wie die Initiative Pro Recyclingpapier am Dienstag mitteilte. Dessau-Roßlau kam auf 97,07 Prozent Recyclingpapier, Magdeburg auf 90,25 Prozent. Damit lagen alle drei großen Städte des Landes über dem Bundesdurchschnitt von 89 Prozent. In den Siegerstädten des Wettbewerbs wurde ausschließlich Recyclingpapier verwendet.

Die Hochschule Harz nahm erstmals am Wettbewerb der Universitäten teil. In deren Verwaltung wurden 99,70 Prozent Recyclingpapier genutzt. An der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wurden dagegen lediglich 16,28 Prozent Recyclingpapier mit dem Blauen Engel eingesetzt.