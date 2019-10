Berlin

Ute Vogt ist neue Innenexpertin der SPD-Bundestagsfraktion

22.10.2019, 18:05 Uhr | dpa

Die frühere SPD-Landesvorsitzende Ute Vogt ist neue innenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Die Fraktion wählte sie am Dienstag in Berlin, wie ein Sprecher des SPD-Landesverbandes in Stuttgart sagte. Die 55 Jahre alte Vogt tritt damit die Nachfolge von Burkhard Lischka an, der sein Bundestagsmandat niedergelegt hat. Vogt war von 1999 bis 2009 Landesvorsitzende der SPD in Baden-Württemberg. Sie sitzt für den Wahlkreis Stuttgart I im Bundestag. Vogt war schon von 2002 bis 2005 parlamentarische Staatssekretärin im Bundesinnenministerium und von 2000 bis 2002 Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses.

Neben Vogt sind drei weitere Mitglieder der SPD Baden-Württemberg Fachsprecher. Dies sind Ex-Landeschef Nils Schmid (Außenpolitik), Johannes Fechner (Recht und Verbraucherschutz) und Lothar Binding (Finanzen).