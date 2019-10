Berlin

Technikfirma-Lastwagen angezündet: Staatsschutz ermittelt

24.10.2019, 19:11 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Berlin-Friedrichshain einen Lastwagen in Brand gesetzt. Das Feuer in der Hausburgstraße griff auf drei Autos über, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen einer Haustechnikfirma und die Autos wurden durch die Flammen am Donnerstagmorgen zerstört. Ein Passant hatte das Feuer entdeckt. Der Staatsschutz ermittelt.