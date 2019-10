Berlin

Autos brennen in Gesundbrunnen

26.10.2019, 12:55 Uhr | dpa

Unbekannte haben zwei Autos in Berlin-Gesundbrunnen angezündet. Fußgänger entdeckten am Samstagmorgen das Feuer an den beiden Wagen in der Hussitenstraße. Sie alarmierten Polizisten, die in der Nähe im Einsatz waren, wie ein Sprecher mitteilte. Die Beamten löschten mit Unterstützung weiterer Kollegen die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

In Berlin werden immer wieder Autos angezündet. Zuletzt brannte am Donnerstag ein Lastwagen einer Technikfirma in Friedrichshain, davor am Mittwoch fünf Fahrzeuge in den Stadtteilen Kreuzberg, Baumschulenweg und Charlottenburg.