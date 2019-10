Berlin

Müller zum SPD-Entscheid: "Es bleibt spannend"

26.10.2019, 19:05 Uhr | dpa

Das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids über den Parteivorsitz entspricht nach den Worten von Berlins SPD-Chef Michael Müller seinen Erwartungen. "Meine Prognose war, dass es eng wird. Und so ist es auch gekommen", sagte der Regierende Bürgermeister am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Dass Finanzminister Olaf Scholz und die Brandenburgerin Klara Geywitz in die Stichwahl gekommen seien, habe ihn nicht überrascht, so Müller. Schließlich sei Scholz als Bundesminister sehr bekannt. Das zweite Team mit Nordrhein-Westfalens Ex-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken sei aber "eng" dran. "Es bleibt also spannend", so Müller.

Der Wettstreit um den SPD-Vorsitz wird in einer Stichwahl entschieden, wie die Partei am Samstag bekannt gabe. Im zweiten Wahlgang des Mitgliederentscheids treten Finanzminister Olaf Scholz und die Brandenburgerin Klara Geywitz gegen Nordrhein-Westfalens früheren Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken an. Die Suche nach einem neuen SPD-Vorsitz war nötig geworden, nachdem die damalige Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles Anfang Juni zurückgetreten war.