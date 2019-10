Berlin

Linke-Chef Riexinger: Der Ball liegt zunächst bei der CDU

28.10.2019, 10:21 Uhr | dpa

Linke-Parteichef Bernd Riexinger sieht nach der Landtagswahl in Thüringen zunächst die CDU am Zug. "Der Ball liegt jetzt erst einmal bei der CDU". Diese habe bisher jegliche Zusammenarbeit mit der Linken ausgeschlossen, sagte Riexinger am Montag vor Beginn der Vorstandssitzung seiner Partei in der Sendung "Frühstart" RTL/n-tv. "Solange die CDU erklärt, dass eine Zusammenarbeit mit der Linken für sie gar nicht in Frage kommt, müssen wir uns da ja gar keine Gedanken machen."

Die Option einer Minderheitsregierung, würde er "jetzt nicht einfach vom Tisch wischen", sagte Riexinger weiter. Das sei in anderen Ländern ein normales Modell. Riexinger erwartet, dass Ramelow vorerst geschäftsführend im Amt bleibt, da auch keine Mehrheit gegen den amtierenden Ministerpräsidenten absehbar sei. "Er hat zumindest mal jetzt keine Eile und muss keine Hektik verbreiten und kann zunächst einmal weitermachen."

Die Linke hatte nach dem vorläufigen Ergebnis bei der Wahl 31 Prozent geholt und war damit zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik stärkste Kraft bei einer Landtagswahl geworden. Weil SPD und Grüne mit 8,2 und 5,2 Prozent schlecht abschnitten, reicht es in Erfurt aber nicht für die Fortsetzung der rot-rot-grünen Koalition.

Da alle Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen haben, ist eine Regierungsbildung nur möglich, wenn Union oder FDP mit den Linken kooperieren - also entweder doch eine Koalition eingehen oder aber eine Minderheitsregierung dulden.