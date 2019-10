Berlin

Lastenradflotte zum Ausleihen wächst auf 120 an

28.10.2019, 12:13 Uhr | dpa

In Berlin stehen immer mehr Lastenräder zum kostenlosen Ausleihen bereit. Laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Berlin (ADFC) wächst die Flotte bis Anfang 2020 auf 120 Räder an. Weitere Bezirksämter stellen demnach in diesem Jahr zusätzliche Fahrräder bereit, unter anderem Friedrichshain-Kreuzberg. Darüber hinaus beteiligen sich auch private Initiativen an der Aktion "fLotte".

Die Lastenräder können unter www.flotte-berlin.de bis zu drei Tage lang gebucht werden. Als Verleihstationen fungieren öffentliche Einrichtungen oder Gewerbetreibende. Jedes Rad wird von ehrenamtlichen Radpaten gepflegt.

Seit dem Start im Januar 2018 waren laut ADFC rund 3100 Menschen mit einem der Lastenräder unterwegs. Durchschnittlich legten sie dabei elf Kilometer pro Tag zurück - insgesamt fast 140 000 Kilometer. Der ADFC Berlin kümmert sich um Hotline, Buchungsplattform und Wartung. Finanziert wird das Projekt mit Geld aus dem Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 und von den Bezirksämtern.