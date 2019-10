Berlin

Dreijähriger von Frau mit Einkaufstrolley umgestoßen

29.10.2019, 14:01 Uhr | dpa

Eine unbekannte Frau hat im Berliner Ortsteil Britz einen dreijährigen Jungen mit einem Einkaufstrolley umgestoßen und dessen Familie beleidigt. Der Junge soll nach Angaben der Mutter neben dem Auto auf dem Gehweg in der Gradestraße gewartet haben, als die vorbeikommende Unbekannte ihn mit dem Einkaufstrolley anfuhr. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach stürzte der Junge am Montagnachmittag, zog sich aber keine Verletzungen zu. Nachdem die 31-jährige Mutter die Frau darauf ansprach, soll diese behauptet haben, dass das Kind sich ihr absichtlich in den Weg gestellt hätte. Außerdem beleidigte sie die Familie.