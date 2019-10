Berlin

Anwohner finden verdächtigen Gegenstand: Jedoch ungefährlich

29.10.2019, 20:01 Uhr | dpa

Anwohner im Parsteiner Ring in Berlin-Marzahn haben einen verdächtigen Gegenstand im Keller ihres Hauses entdeckt. Spezialisten des Landeskriminalamts (LKA) hätten den Gegenstand mitgenommen, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag auf Twitter mit. Die Analyse im Kriminaltechnischen Institut habe ergeben, dass er zwar ungefährlich sei, aber einen explosiven Eindruck erwecken sollte. Zudem sei im Hausflur ein Schreiben gefunden worden. Das LKA untersuche, ob es einen Zusammenhang mit dem Gegenstand gebe. Zum Inhalt des Schreibens machte die Polizei keine Angaben. Die Ermittlungen dauerten an.