Berlin

Arbeitslosigkeit in Brandenburg auf Rekordtief

30.10.2019, 10:02 Uhr | dpa

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Brandenburg auf den tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken. 72 381 Menschen waren im Oktober in dem Bundesland ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 407 Arbeitslose weniger als im September und 4813 weniger als im Oktober des Vorjahres. "Auch die Arbeitslosenquote ist so niedrig wie in keinem Monat zuvor", teilte der Vorsitzende der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Bernd Becking, mit. Sie lag mit 5,4 Prozent um 0,1 Prozentpunkte unter dem Niveau des Vormonats und um 0,4 Prozentpunkte unter dem des Vorjahres.

Üblicherweise entspannt sich der Arbeitsmarkt im Herbst, bevor die Zahl der Arbeitslosen im Winter wieder steigt.

Vor allem junge Menschen profitierten im Oktober davon. Bei den 15- bis 25-Jährigen in Brandenburg ging die Zahl der Arbeitslosen um 5,6 Prozent auf 5421 im Vergleich zum September zurück. Das ist nahezu das Niveau des Vorjahres. Damals waren 26 Jugendliche und junge Erwachsene weniger arbeitslos gemeldet.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist im August auf 859 700 Menschen gestiegen. Das waren 0,8 Prozent mehr als im August des Vorjahres. Brandenburg liegt damit leicht unter dem bundesweiten Durchschnitt.