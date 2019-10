Berlin

Berlins Arbeitsmarkt gerät ins Stocken

30.10.2019, 10:11 Uhr | dpa

Erstmals seit Jahren sinkt die Arbeitslosigkeit in Berlin in diesem Herbst nicht mehr. Im Oktober waren mit gut 152 000 in etwa so viele Frauen und Männer arbeitslos gemeldet wie im Vormonat. Verglichen mit einem Jahr zuvor waren es sogar rund 3000 mehr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Die Arbeitslosenquote verharrte in der Hauptstadt bei 7,8 Prozent und lag damit ein Prozentpunkt höher als im Oktober 2018.

Erstmals seit vielen Jahren gebe es keine Herbstbelebung mit sinkender Arbeitslosigkeit, sagte der Berlin-Brandenburger Agenturchef Bernd Becking. "Das ist ein Ausdruck der derzeitigen konjunkturellen Unsicherheiten." Viele Unternehmen ließen Verträge von Mitarbeitern auslaufen, es gebe auch Kündigungen. Sie treffen vor allem Arbeitnehmer ohne Ausbildung.

Experten erwarten, dass die Wirtschaftsleistung bundesweit im dritten Vierteljahr ebenso wie im zweiten geschrumpft ist. Berlins Wirtschaft wächst zwar noch, zuletzt aber langsamer als im Vorjahr. Im Bundesländervergleich ist die Arbeitslosigkeit nur in Bremen höher als in Berlin.