Berlin

Bauernsternfahrt nach Berlin: 2000 Traktoren erwartet

31.10.2019, 18:19 Uhr | dpa

Mit einer weiteren Sternfahrt wollen Tausende Bauern Ende November in Berlin erneut für mehr Mitsprache bei der Agrarpolitik protestieren. Aufgerufen zu der Demonstration hat die Initiative "Land schafft Verbindung". Die Veranstalter erwarten zu ihrem Protest rund 5000 Teilnehmer aus ganz Deutschland und 2000 Traktoren, wie Sprecherin Johanna Mandelkow am Donnerstag berichtete. Zunächst hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" über die Sternfahrt berichtet. Laut Polizei wollen die Landwirte auf vier Routen in die Stadt fahren. Sie fordern einen ernsthaften Dialog mit der Bundesregierung.

Laut Sprecherin Mandelkow ist die Sternfahrt nach den bundesweiten Protesten am 22. Oktober die nächste größere Aktion. Zentrum des Protests in der vergangenen Woche war Bonn. Dort versammelten sich laut Schätzungen der Polizei knapp 6000 Teilnehmer. 2000 Traktoren seien unterwegs gewesen. Auch in Richtung Berlin fuhren etwa 200 Traktoren und andere Landwirtschaftsmaschinen aus Brandenburg.