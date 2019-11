Berlin

Berliner Fußball-Derby sorgt für Großeinsatz der Polizei

02.11.2019, 04:02 Uhr | dpa

Mit einem großen Aufgebot begleitet die Berliner Polizei heute das Bundesliga-Lokalderby zwischen Union Berlin und Hertha BSC (18.30 Uhr). Die Polizei sieht in dem Spiel eine Veranstaltung mit erhöhtem Risiko und will darauf achten, die beiden Fanlager voneinander getrennt zu halten. Schon in den vergangenen Wochen sprach die Polizei bekannte Randalierer oder Hooligans aus den Fangruppen an und forderte sie zur Zurückhaltung auf. Etwa 1000 Polizisten sollen die An- und Abfahrt der Fans zum Stadion an der alten Försterei in Köpenick kontrollieren. 25 000 Fans werden erwartet: 22 000 Union-Anhänger und 2500 Hertha-Fans. Im ausverkauften Stadion gilt ein Alkoholverbot.