Berlin

Tankstelle mit Messer überfallen

04.11.2019, 09:49 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat in Berlin-Schöneberg eine Tankstelle überfallen und Geld erbeutet. Der Räuber habe am Sonntagabend die 28 und 30 Jahre alten Angestellten der Tankstelle am Sachsendamm mit einem Messer bedroht und die Tageseinnahmen gefordert, wie die Polizei mitteilte. Der Täter flüchtete anschließend mit dem Geld und einigen Schachteln Zigaretten in Richtung Bahnhof Südkreuz. Verletzt wurde niemand.