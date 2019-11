Berlin

Rechtsextreme Taten in Neukölln Thema im Innenausschuss

05.11.2019, 13:10 Uhr | dpa

Die Debatten um die Serie von rechtsextremen Straftaten in Berlin-Neukölln und das Bemühen um Aufklärung gehen auch in der kommenden Woche weiter. Im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses steht das Thema am Montag auf Betreiben der Regierungsfraktionen von SPD, Linken und Grünen auf der Tagesordnung. Innensenator Andreas Geisel (SPD) und die Polizei müssen dann erneut Auskunft zum Stand der Ermittlungen geben. Eine Initiative von Betroffenen der mutmaßlich rechtsextremen Taten in Neukölln hatte am Montag 25 000 Unterschriften und eine Forderung nach einem Untersuchungsausschuss zu dem Thema an SPD, Linke und Grüne übergeben.