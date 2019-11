Karlsruhe

Hartz-IV-Sanktionen teilweise verfassungswidrig

05.11.2019, 13:12 Uhr | dpa

Das Hartz-IV-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach Sanktionen für unkooperative Empfänger teilweise verfassungswidrig sind, ist bei Gewerkschaftern auf Zustimmung gestoßen. "Unsere Auffassung wird durch das Urteil gestärkt. Soziale Sicherungsleistungen in Höhe des Existenzminimums dürfen nicht gekürzt werden", teilte der Vorsitzende des Bezirks Hessen-Thüringen des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Michael Rudolph, am Dienstag mit.

Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht (BVG) in Karlsruhe verkündet, dass Leistungskürzungen für unkooperative Bezieher von Arbeitslosengeld II teilweise verfassungswidrig seien (Az. 1 BvL 7/16). Das Urteil geht zurück auf eine Vorlage des Sozialgerichts in Gotha. Die Richter dort hatten eines ihrer Verfahren ausgesetzt, um die Vorschriften vom BVG unter die Lupe nehmen zu lassen. In dem Fall musste ein Arbeitsloser mit 234,60 Euro weniger im Monat auskommen, weil er beim Jobcenter Erfurt ein Stellenangebot abgelehnt und Probearbeit verweigert hatte.