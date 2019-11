Berlin

Studie: Sachsen sind etwas zufriedener als vor einem Jahr

05.11.2019, 14:50 Uhr | dpa

Berlin/Dresden - Die Sachsen sind laut einer Studie etwas zufriedener als vor einem Jahr. In dem am Dienstag in Berlin vorgestellten Glücksatlas der Deutschen Post erhielten sie 6,98 von zehn möglichen Punkten. Das waren 0,07 Punkte mehr als im Jahr 2018. Damit nähert sich Sachsen erstmals seit 2011 der 7-Punkte-Marke. Im Bundesvergleich liegt Sachsen allerdings mit Platz 15 relativ weit hinten.

Bundesweit lag der durchschnittliche Grad der Zufriedenheit bei 7,14 Punkten - nach 7,05 Punkten im Jahr 2018. Der höchste Wert wurde demnach in Schleswig-Holstein erreicht (7,44), der niedrigste in Brandenburg (6,76).

Die Deutsche Post hatte die Untersuchung zum neunten Mal bei Wissenschaftlern in Auftrag gegeben. Demnach sind die Sachsen insbesondere mit ihrem Haushaltseinkommen wenig zufrieden (6,3). Für den Report wurden Daten einer großen Langzeitstudie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und eigene Erhebungen mit insgesamt mehreren tausend Befragten ausgewertet.