Berlin

Union-Torwart von eigener Ehefrau als "Idiot" bezeichnet

05.11.2019, 16:49 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Der Einsatz von Rafal Gikiewicz nach dem Derby-Sieg gegen Hertha BSC hat der Frau des Torhüters des 1. FC Union nicht gefallen. "Meine Frau Ania sagte mir zu Hause, dass ich ein Idiot bin. Ich hätte mich ja auch verletzen können", erzählte Gikiewicz in einer Medienrunde des Bundesliga-Aufsteigers am Dienstag. Der polnische Nationaltorhüter hatte sich nach dem 1:0-Erfolg am Samstag gegen die Platz stürmenden Ultras gestellt.

Dabei wurde der 32-Jährige auch von einem Platzstürmer tätlich angegangen, was Gikiewicz aber abtat: "Ein Ultra hat mir ein bisschen an den Hals gefasst. Aber er war gefühlt nur 1,50 Meter groß." Angst habe er nicht verspürt, erklärte der Union-Spieler des Jahres der Spielzeit 2018/19. In der Tat wichen die vermummten Ultras schnell zurück, weil sich ihnen neben Gikiewicz auch noch andere Union-Kicker in den Weg stellten. "Es war ein Impuls. Ich wollte Ordnung schaffen. Wir haben das historisch erste Bundesliga-Derby gegen Hertha gewonnen. Wir wollten feiern."

Richtig wohl fühlte sich aber auch Gikiewicz nicht beim Hauptstadtduell. Seine beiden kleinen Söhne verließen wegen des permanenten Raketen-Beschusses aus dem Hertha-Block bereits in der zehnten Minute die Haupttribüne und verbrachten den Rest des Spiels im VIP-Raum. Auch Gikiewicz hatte in der zweiten Halbzeit das Gefühl, von Pyrotechnik aus dem Gästeblock getroffen werden zu können.

Sportlich soll der Sieg gegen die Hertha am Sonnabend (15.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei Mainz 05 veredelt werden. "Viele Leute sagen, dass es für uns ins Mainz nach deren 0:8-Niederlage in Leipzig einfach wird. Das stimmt nicht. Mainz wird sicher ab der ersten Minute Druck machen", glaubt Gikiewicz.