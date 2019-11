Berlin

Ex-Lebensgefährtin mit Waffe bedroht: Haftbefehl erlassen

07.11.2019, 11:57 Uhr | dpa

Gegen den 46-Jährigen, der seine ehemalige Lebensgefährtin in ihrer Wohnung in Berlin-Lankwitz mit einer Waffe bedroht haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag auf Twitter mit. Polizisten hatten am Mittwoch auf dem Dachboden der Wohnung eine scharfe und geladene Maschinenpistole entdeckt, die der Mann dort vor dem Eintreffen der Polizei versteckt haben soll. Bei Durchsuchungen der Wohnung des Mannes fanden die Ermittler weitere Waffen und Munition. Gegen den Verdächtigen wurden Strafverfahren wegen Freiheitsberaubung, Bedrohung mit Waffen und Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz eingeleitet.