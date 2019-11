Berlin

Fall Miri: Einreisesperre auch für Asylsuchende

07.11.2019, 15:05 Uhr | dpa

Das Bundesinnenministerium hat die Bundespolizei offiziell angewiesen, intensiver an der Grenze zu kontrollieren. Ausländer, für die ein Einreise- und Aufenthaltsverbot vorliegt, sollen "an ihrer Weiterreise in das Bundesgebiet gehindert werden". Dies gilt dessen "ungeachtet, ob sie ein Schutzersuchen äußern", wie aus einem Erlass an die Bundespolizei vom Mittwoch hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte "Welt" darüber berichtet. Die Regelungen gelten für die deutschen Luft- und Landgrenzen.

Die verschärften Kontrollen sind auch eine Reaktion auf die illegale Wiedereinreise eines abgeschobenen kriminellen Mitglieds des Miri-Clans. Der Mann war wieder in Bremen aufgetaucht, nachdem er erst im Juli in den Libanon abgeschoben worden war. Dass er nun wieder in Haft genommen werden konnte, liegt nach Einschätzung von Juristen aus dem Bundesinnenministerium auch am sogenannten "Geordnete-Rückkehr-Gesetz", das im August in Kraft getreten war.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte die Neuerungen im Grundsatz am Mittwoch in der "Bild"-Zeitung öffentlich gemacht. Der Erlass ist unabhängig zu sehen von Plänen Seehofers, dass trotz Einreisesperre nach Deutschland gekommene Ausländer bis zum Abschluss ihres Verfahrens in Haft genommen werden sollen. Dafür müssten allerdings bestehende Gesetze geändert werden.