München

Bayerischer Buchpreis geht an David Wagner

07.11.2019, 21:45 Uhr | dpa

David Wagner erhält den Bayerischen Buchpreis 2019 für den Roman "Der vergessliche Riese". Der Sieger in der Kategorie Belletristik wurde am Donnerstagabend im Rahmen einer öffentlichen Jurysitzung in München ermittelt. Gewinner bei den Sachbüchern wurde "Furcht und Freiheit. Für einen anderen Liberalismus" von Jan-Werner Müller. Beide Auszeichnungen sind mit einem Preisgeld von je 10 000 Euro verbunden. Der undotierte Ehrenpreis ging an den Schauspieler, Regisseur und Autor Joachim Meyerhoff, der seit dieser Spielzeit zum Ensemble der Schaubühne Berlin gehört. Meyerhoff sei ein Multitalent und stehe für großes Lesevergnügen, hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Ehrenpreisträger vorab gewürdigt.

Eine Besonderheit des Buchpreises: Die Zuschauer können miterleben, wie die Juroren live auf der Bühne über die Neuerscheinungen des Jahres diskutieren, die nominiert wurden. Bei der Belletristik waren es neben Wagner in diesem Jahr "Levi" von Carmen Buttjer und "Propaganda" von Steffen Kopetzky. Zur Auswahl bei den Sachbüchern standen neben Müller "Die Gesellschaft des Zorns" von Cornelia Koppetsch und Dieter Thomäs Werk "Warum Demokratien Helden brauchen. Plädoyer für einen zeitgemäßen Heroismus".

Der Ehrenpreisträger stehen bereits vorher fest. In früheren Jahren waren das Persönlichkeiten wie Tomi Ungerer (2017) und Cornelia Funke (2015). Vergeben wird der Preis vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Bayern mit Förderung durch die Bayerische Staatskanzlei.