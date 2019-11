Berlin

Kriegsbombe wird entschärft: Sperrungen schon morgens

11.11.2019, 01:22 Uhr | dpa

Mehrere Tausend Anwohner müssen heute (ab 9.30 Uhr) in Berlin-Hellersdorf für die Entschärfung einer 250 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe ihre Wohnungen verlassen. Zunächst wird rund um den Fundort auf dem Gelände des Stadtguts Alt-Hellersdorf ein Sperrkreis eingerichtet, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung von Bezirksamt, Polizei und Feuerwehr hervorgeht. Die Entschärfung soll gegen Mittag erfolgen. Notunterkünfte gibt es in drei Sporthallen des Sartre-Gymnasiums und der Jean-Piaget-Schule. Der Sprengkörper war am Donnerstagmittag bei Bauarbeiten entdeckt worden.