Berlin

Köhler siegt bei Kurzbahn-DM mit deutschem Rekord

14.11.2019, 16:05 Uhr | dpa

Freistilschwimmerin Sarah Köhler hat bei den Kurzbahn-Meisterschaften einen deutschen Rekord aufgestellt. Die 25-Jährige schlug am Donnerstag in Berlin über 800 Meter nach 8:08,02 Minuten an und verbesserte ihre eigene Bestmarke aus dem vergangenen Jahr um mehr als 2,5 Sekunden. Die Weltmeisterin mit der 4 x 1,25 Kilometer Freiwasserstaffel und Silbergewinnerin über 1500 Meter im Becken stellte mit ihrem Erfolg erneut ihre aktuelle nationale Ausnahmestellung über die langen Distanzen unter Beweis.

Köhler siegte mit einem Vorsprung von fast neun Sekunden vor Celine Rieder (8:16,85). Dritte wurde die Meisterin von 2018, Isabel Gose, in 8:17,18 Minuten.