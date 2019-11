Mainz

Bundesweiter Vorlesetag zum Thema "Sport und Bewegung"

15.11.2019, 02:39 Uhr | dpa

Deutschland liest vor: Beim 16. bundesweiten Vorlesetag heute beteiligen sich auch in diesem Jahr wieder Hunderttausende Vorleser und Zuhörer. Prominente Unterstützung erhalten sie unter anderem von der Fernsehmoderatorin Anne Will, dem Musiker Bosse sowie den Schauspielern Rebecca Immanuel, Sky Dumont und Johann von Bülow. Der Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative der Wochenzeitung "Die Zeit", der Stiftung Lesen in Mainz und der Deutsche Bahn Stiftung. 2019 steht der Aktionstag unter dem Motto "Sport und Bewegung". Passend zum Thema wird unter anderem im Deutschen Sport-Museum in Köln sowie in Tanzschulen vorgelesen.