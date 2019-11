Berlin

Verdächtiger nach versuchtem Totschlag in Hausflur gefasst

15.11.2019, 13:27 Uhr | dpa

Er wurde im Treppenhaus seines Wohnhauses angegriffen und schwer am Kopf verletzt: Wenige Tage nach der Attacke auf einen 56-Jährigen in Berlin-Wedding hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 31-Jährige, wohl ein flüchtiger Bekannter des Opfers, sei am Donnerstagabend in Mitte festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Richter sollte noch am Freitag über eine Unterbringung des Verdächtigen in einer psychiatrischen Einrichtung entscheiden. Es gebe Hinweisen darauf, dass der Mann psychisch krank sei, hieß es.

Der 56-Jährige war am Montag schwer verletzt worden - die Polizei sprach vage davon, der Mann habe "Gewalteinwirkung gegen den Kopf" erlitten. Weil ein Zeuge in dem Treppenhaus im Tegeler Weg hinzukam und eingriff, flüchtete der Angreifer zunächst. Das Opfer kam in eine Klinik und wurde dort sofort operiert. Der Mann ist weiter im Krankenhaus, der Zustand stabil, wie es am Freitag hieß. Weiterhin ermittelt eine Mordkommission zu den Hintergründen und dem Tathergang.