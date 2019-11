Berlin

Überfall auf Pension: Mutmaßlicher Räuber festgenommen

19.11.2019, 09:53 Uhr | dpa

Ein 25 Jahre alter mutmaßlicher Räuber ist nach einem Überfall auf eine Pension in Berlin-Schöneberg festgenommen worden. Der Mann soll am Montagabend die Rezeptionistin (69) der Pension in der Eisenacher Straße zunächst in ein Gespräch verwickelt und anschließend zur Seite gestoßen haben. Danach soll er in die Kasse gegriffen und mit dem Geld geflüchtet sein. Polizeibeamte konnten den Räuber schließlich in der Fuggerstraße festnehmen. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. Der Festgenommene kam nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.