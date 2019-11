Berlin

Terrorverdacht in Berlin: Müller dankt Sicherheitskräften

19.11.2019, 14:15 Uhr | dpa

Nach der Festnahme eines syrischen Terrorverdächtigen in Berlin hat der Regierende Bürgermeister Michael Müller den Sicherheitskräften gedankt. Die Polizei habe offensichtlich sehr vorausschauend agiert und gute Arbeit geleistet, sagte der SPD-Politiker am Dienstag. "Es ist ein gutes Zeichen, dass die Arbeit so fundiert organisiert ist von der Polizei, dass man in Verdachtsfällen sofort handeln kann." Viele Hinweise hätten die Ermittler darauf schließen lassen, "dass der Verdächtige ein konkretes Vorhaben in Berlin oder darüber hinaus umsetzen möchte, einen Anschlag".